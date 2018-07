Flu vence último jogo-treino antes de pegar o Criciúma

O Fluminense voltou a mostrar que deve mesmo brigar pelo título do Brasileirão e, com outra boa atuação, venceu mais um jogo-treino neste sábado. A vítima foi o Madureira, que caiu por 3 a 0 nas Laranjeiras no último teste antes do duelo diante do Criciúma, quarta-feira, no Heriberto Hülse, no retorno do campeonato nacional.

Sem Diguinho, novamente fora por um problema no tornozelo direito, o técnico Cristóvão Borges escalou Cícero como volante. No ataque, Matheus Carvalho voltou a ocupar a vaga de Walter, que foi desfalque por conta de uma cirurgia na boca.

Matheus Carvalho mais uma vez aproveitou bem a oportunidade. Foi dele o único gol do Fluminense no primeiro tempo. Ele marcou de cabeça, depois de um belo cruzamento do meia Wagner, outro que tem se destacados nos jogos-treino.

No segundo tempo, os reservas foram a campo, inclusive o atacante Samuel, que voltou de um período de empréstimo para o Los Angeles Galaxy e realizou seu primeiro trabalho com os companheiros.

O jogo ficou mais devagar, mas o Fluminense conseguiu marcar mais duas vezes. A primeira, com o volante Edson, que aproveitou a bela jogada de Rafinha pela direita. Depois, justamente com Samuel, após ótimo lance de Biro Biro.

Neste sábado, Cristóvão lançou o Fluminense a campo com: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Henrique e Carlinhos; Cícero, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Matheus Carvalho. No segundo tempo atuaram: Klever; Rafinha, Elivélton, Fabrício e Aílton; Valencia, Edson e Chiquinho; Kenedy, Biro Biro e Samuel.