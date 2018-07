Fluminense volta aos treinos com Ronaldinho na reserva

Depois de cair por 3 a 1 diante da Ponte Preta no último sábado, em Campinas, e ampliar a crise que vive no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou a treinar na tarde desta segunda-feira visando o jogo desta quarta, contra o Grêmio, às 22 horas, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O trabalho foi realizado na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), onde as principais novidades foram os retornos do volante Jean e dos meias Gerson e Vinícius, recuperados de lesões. Eles participaram de um coletivo que contou com jogadores que não atuaram como titulares contra os ponte-pretanos.

Entre estes atletas figurou Ronaldinho Gaúcho, que entrou na etapa final do duelo realizado no final de semana, quando teve atuação apagada. O craque foi escalado pelo técnico Eduardo Baptista em uma equipe que contou com a seguinte formação: Julio César; Wellington Silva, Antônio Carlos, Henrique e Victor Oliveira; Pierre, Willian, Gerson e Ronaldinho; Wellington Paulista e Michael. Este time enfrentou uma outra equipe de reservas que teve Klever; Breno, Artur, João Filipe e Ayrton; Bonilha, Higor Leite, Robert e Vinícius; Lucas Gomes e Magno Alves.

Sob os olhares do presidente Peter Siemsen, do vice-presidente de futebol Mário Bittencourt e pelo diretor-executivo Fernando Simone, que foram ao treinamento, Eduardo Baptista dirigiu a atividade de forma enérgica. E no trabalho ele contou pela primeira vez no clube com o auxílio do preparador físico Luiz Fernando Goulart, que foi membro da sua comissão técnica no Sport, seu ex-clube, e começou a trabalhar agora em seu novo time.

Com a derrota para a Ponte Preta, o Fluminense acumulou oito partidas sem vitória no Brasileirão, sendo que neste período somou apenas um ponto. Por isso, a equipe atuará altamente pressionada nesta quarta contra os gremistas. E o mesmo Maracanã que será palco desta partida da Copa do Brasil também abrigará no sábado o confronto que o time carioca fará contra o Goiás, às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.