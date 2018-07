Flu volta aos treinos nesta segunda e já teme maratona Depois de sair para as férias de intertemporada uma semana depois dos outros times brasileiros, tendo em vista o fato de que a equipe realizou um amistoso diante da Itália neste período de pausa do calendário nacional provocada pela disputa da Copa do Mundo, o elenco do Fluminense vai se reapresentar para os treinos na manhã desta segunda-feira, na Laranjeiras.