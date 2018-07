Flu voltará para Laranjeiras na próxima semana

O Fluminense deve deixar as instalações da Portuguesa da Ilha do Governador nos próximos dias. O vice-presidente de futebol Alcides Antunes revelou que o clube deverá voltar a realizar treinamentos nas Laranjeiras na próxima semana. O dirigente garantiu, porém, que o clube espera ter um centro de treinamentos próprio nos próximos meses.

"A reforma do nosso campo já está terminando e se não tiver nenhum imprevisto voltamos para as Laranjeiras no próximo dia 3. Espero que em um período curto já tenhamos o nosso CT, um sonho antigo do clube. Estamos correndo atrás disso, o Fluminense pretende e vai melhorar a sua estrutura física nos próximos meses", afirmou.

O dirigente, porém, fez questão de elogiar a Portuguesa, que teve a qualidade do seu CT questionada nos últimos dias. "O Fluminense foi recebido com todo carinho, atenção e nos disponibilizaram toda a sua infraestrutura", disse Antunes. "Portuguesa nos ofereceu boas condições de trabalho e só temos a agradecer", completou.