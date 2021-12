Fluminense anuncia retorno de Abel Braga, que terá sua quarta passagem no clube

O técnico Abel Braga está de volta ao Fluminense. Velho conhecido da torcida tricolor, o experiente treinador treinou o Lugano, da Suíça, no segundo semestre deste ano e sua última passagem pelo futebol brasileiro foi no Internacional, em 2020, quando ficou com o vice-campeonato brasileiro. Com ele, chegam os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachini.

Marcão, que comandou o time e garantiu vaga na Libertadores, volta a ser auxiliar técnico permanente.

Esta é a quarta passagem de Abel Braga como treinador do Fluminense. O técnico esteve no clube carioca em 2005, depois entre 2011 e 2013, e também de 2016 a 2018. Ele conquistou o Campeonato Carioca duas vezes, em 2005 e 2012, além do Brasileirão (2012). Abel é o segundo técnico com mais jogos pelo clube (328 partidas).

Mesmo com um time recheado de garotos, o Fluminense foi sétimo colocado no último Brasileirão e conquistou vaga na Copa Libertadores. Um dos destaques foi o volante André, de apenas 20 anos, que ganhou o prêmio da CBF de revelação do campeonato.

Na última terça-feira, o Fluminense anunciou a contratação do volante Felipe Melo, ex-Palmeiras. O clube também negocia com o atacante Willian Bigode.