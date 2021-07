Fluminense abre fase de oitavas de final da Copa do Brasil; veja datas e horários dos confrontos

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela desmembrada - com as datas, horários e locais - dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A entidade marcou os oito confrontos, definidos por sorteio, para as semanas dos dias 27 a 29 de julho (rodada de ida) e 3 a 5 de agosto (volta).

Os primeiros times a entrar em campo serão Criciúma e Fluminense, que se enfrentarão no dia 27 de julho, uma terça-feira, às 19h15, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). A volta será exatamente uma semana depois, no dia 3 de agosto, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

De acordo com a tabela divulgada pela CBF, a única partida que está com algo em aberto é a volta de ABC x Flamengo, em Natal, que será no dia 5 de agosto, uma quinta-feira, às 21h30. A dúvida é se o jogo será no estádio Frasqueirão ou na Arena das Dunas.

A partir desta fase haverá a tecnologia do árbitro de vídeo, o VAR, em todas os jogos do torneio. Também não há o gol qualificado, o conhecido "gol fora", como um critério de desempate. Após a definição dos oito classificados às quartas de final, haverá um novo sorteio para definir o caminho de cada clube até a final.

Todos os 16 clubes irão levar R$ 2,7 milhões pela participação nas oitavas de final. Quem avançar irá receber mais R$ 3,45 milhões da CBF.

Confira a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil:

JOGOS DE IDA

27/07 (terça-feira)

19h15 - Criciúma x Fluminense - Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

21h30 - Vitória x Grêmio - Barradão, em Salvador

28/07 (quarta-feira)

16 horas - Athletico-PR x Atlético Goianiense - Arena da Baixada, em Curitiba

19h15 - Santos x Juazeirense-BA - Vila Belmiro, em Santos

21h30 - São Paulo x Vasco - Morumbi, em São Paulo

21h30 - Atlético-MG x Bahia - Mineirão, em Belo Horizonte

29/07 (quinta-feira)

16h30 - Fortaleza x CRB - Arena Castelão, em Fortaleza

20 horas - Flamengo x ABC - Maracanã, no Rio de Janeiro

JOGOS DE VOLTA

03/08 (terça-feira)

19h15 - Fluminense x Criciúma - Maracanã, no Rio de Janeiro

21h30 - Grêmio x Vitória - Arena do Grêmio, em Porto Alegre

04/08 (quarta-feira)

19h15 - Juazeirense-BA x Santos - Adauto Morais, em Juazeiro (BA)

21h30 - Vasco x São Paulo - São Januário, no Rio de Janeiro

21h30 - Bahia x Atlético-MG - Pituaçu, em Salvador

05/08 (quinta-feira)