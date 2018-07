Fluminense acerta com Aquino e terá dois estrangeiros elenco

Depois de praticamente um ano e meio, o Fluminense volta a ter jogadores estrangeiros no seu elenco. Nesta terça-feira, no último dia de janela internacional de transferências para o futebol brasileiro, a diretoria tricolor acertou a contratação do meia argentino Aquino, que defendia o Independiente, também da Argentina. No fim de semana, o clube já havia acertado com o atacante paraguaio Alexis Rojas, de 19 anos, do Sportivo Luqueño, do Paraguai.

"Estou muito contente de estar no Fluminense, um clube grande do futebol brasileiro. Sou um meia ofensivo, gosto de controlar a bola e buscar os companheiros. Espero me adaptar rapidamente ao grupo e dar o melhor de mim", disse o jogador de 24 anos, em declaração reproduzida pelo site do Fluminense.

O meia argentino Aquino é do Fluzão! Bem-vindo, guerreiro! #SomosFluminense Uma foto publicada por Fluminense Football Club (@fluminensefc) em Jul 19, 2016 às 3:38 PDT

Aquino começou a carreira no Ferro Carril e também defendeu o Defensa y Justicia na segunda divisão da Argentina. Antes do Independiente, ainda jogou uma temporada e meia no Godoy Cruz. Ele estava em Avellaneda desde o começo de 2015, sem nunca ter se firmado - só fez 12 partidas como titular no Campeonato Argentino, tendo ficado no banco de reservas pelo menos o dobro de vezes.

Ele chega ao Fluminense por um empréstimo de um ano, com opção de compra. O jogador é uma aposta da diretoria, que não tinha um estrangeiro nas Laranjeiras desde a apagadíssima passagem de Martinuccio, que nem jogou pelo clube em 2015. O último gringo a jogar foi o volante colombiano Valencia, que deixou o Flu ao fim de 2014.

Além de Aquino, o Fluminense também contratou durante a janela de transferências os meias Danilinho (estava no Jaguares, do México) e Marquinho (Al Ahli, da Arábia Saudita), os atacantes Rojas (Luqueño), Henrique Dourado (Vitória de Guimarães) e Wellington Silva (Bolton), além do lateral-esquerdo William Matheus (Toulouse). Além disso, Robert voltou do Barcelona.