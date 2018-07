Fluminense acerta contratação de Rhayner, do Náutico

Pelo Náutico, Rhayner fez 34 jogos e não marcou nenhum gol. Ele balançou a rede pela última vez em 30 de janeiro de 2011, pelo Barueri. Em sua carreira profissional (desde 2010), marcou apenas três gols.

Nesta quinta, o Flamengo oficializou o interesse de exercer o direito de compra sobre os direitos do lateral-direito Wellington Silva. O Fluminense, no entanto, largou na frente. O time tricolor também está interessado no atleta de 24 anos, que disputou o Brasileirão pelo rival rubro-negro, e está confiante na contratação, que pode ser confirmada na semana que vem.