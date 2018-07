Fluminense acerta contratação de Walter até 2015

RIO - Na noite desta terça-feira, o Fluminense acertou os detalhes da contratação do atacante Walter, que defendeu o Goiás na temporada passada e se destacou no Campeonato Brasileiro. O jogador já havia sido especulado no clube das Laranjeiras no final de 2013, mas o Flu esfriou a negociação. Walter chega ao Rio de Janeiro por empréstimo até o fim de 2015.

O Fluminense espera Walter no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, quando ele deve realizar exames médicos. Em seguida, Walter seguirá com o restante do elenco para Mangaratiba para a pré-temporada.

Walter tem 24 anos e marcou 13 gols no Campeonato Brasileiro de 2013. Ele virou xodó dos torcedores por ser um artilheiro acima do peso e viu várias brincadeiras com a sua imagem nas redes sociais.