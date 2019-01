Fluminense acerta contratação em definitivo do volante Dodi, que assina até 2020

O Fluminense assegurou neste sábado a permanência do volante Dodi. Contratado por empréstimo no ano passado, o jogador de 22 anos chegou a um acordo com a diretoria e vai assinar contrato em definitivo. O novo vínculo tem duração de dois anos, até dezembro de 2020.

Dodi chegou ao Fluminense no ano passado, contratado junto ao Criciúma. O empréstimo chegou ao fim em dezembro e, desde então, a diretoria tricolor corria para tentar manter o jogador. Após um entrave ameaçar a permanência, os lados chegaram a um acordo que permitiu o novo vínculo.

Dodi foi reserva em boa parte de seus primeiros meses no Fluminense. Contratado em abril, o jogador atuou 18 vezes com a camisa tricolor, sendo 11 como titular. A tendência, porém, é que tenha mais espaço a partir desta temporada, após as saídas de Richard e Jadson.

Em meio a uma reformulação no elenco, o Fluminense já acertou com seis reforços para a temporada. O clube contratou o goleiro Agenor, o lateral-direito Ezequiel, o zagueiro Matheus Ferraz, o volante Bruno Silva e os atacantes Luis Felipe e Yony González, além do técnico Fernando Diniz.