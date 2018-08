Fluminense acerta patrocínio para as costas da camisa até o final deste ano

A diretoria do Fluminense anunciou nesta quinta-feira o acerto de um contrato de patrocínio com o Zoom, que atua na internet com site e aplicativo comparador de preços de produtos, até o final deste ano - os valores não foram divulgados.

+ Estável, Fluminense recebe Defensor pela Sul-Americana com Pedro 'sob observação'

+ Marcelo Oliveira espera que torcida faça diferença para o Fluminense em mata-mata

A empresa já estampou a sua marca na reta final da temporada passada e ficará na parte superior das costas da camisa tricolor já na partida contra o Defensor, do Uruguai, logo mais à noite, a partir das 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

"É importante estabelecer um relacionamento com marcas inovadoras, modernas e atuais. Já em 2017, quando fizemos uma parceria, o Zoom mostrou ter essas qualidades. É uma empresa que tem o perfil de nossa torcida, tão acostumada e engajada com a tecnologia", declarou o diretor executivo de Marketing do Fluminense, Lawrence Magrath.

"Essa é uma continuação da parceria que iniciamos no ano passado e que rendeu resultados positivos e muita visibilidade para o Zoom e para o clube. Queremos apoiar o time de Guerreiros porque acreditamos na força dele e vimos que ações como essa geram um enorme alcance e engajamento com o público e é por isso que queremos estar presente no mundo do futebol", comentou Thiago Flores, diretor executivo do Zoom.