Fluminense acerta retorno do zagueiro Digão por empréstimo até o fim do ano

O Fluminense aproveitou a pausa no calendário para a Copa do Mundo para se reforçar e anunciou nesta quinta-feira o retorno do zagueiro Digão ao clube. Revelado pelo time tricolor, o jogador de 30 anos estava no Cruzeiro, mas foi liberado para acertar com a diretoria carioca por empréstimo até o fim desta temporada.

Digão foi contratado com o respaldo de Marcelo Oliveira, novo técnico do Fluminense que foi apresentado recentemente. Ele chega para uma posição carente no elenco, principalmente após as saídas de Luan Peres, que ficou apenas três meses no clube, e Nathan Ribeiro nesta janela para transferências.

Digão surgiu no time profissional do Fluminense em 2009, viveu bons momentos, mas nunca se firmou como titular absoluto. Em 2013, foi negociado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Passou também pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, antes de chegar ao Cruzeiro, em 2017, onde sofreu com a falta de espaço e sequer vinha sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes.

Agora no Fluminense, Digão brigará por posição com nomes como Gum, Renato Chaves e Ibañez. O time carioca lutará para se estabilizar no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa apenas a 12ª colocação, com 14 pontos em 12 jogos.