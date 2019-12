Fluminense adquire 50% dos direitos de Gilberto e acerta contrato até 2022

A diretoria do Fluminense enfim definiu a situação do lateral-direito Gilberto. Com contrato de empréstimo a ser finalizado neste mês, o jogador seguirá no clube carioca até julho de 2022. Nesta quinta-feira, o Flu anunciou que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador junto à Fiorentina e acertou vínculo em definitivo com o atleta.

As duas partes não revelaram os valores envolvidos na negociação. Mas as cifras finais devem ficar abaixo do valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,8 milhões), que estava definido no contrato de empréstimo do jogador. Seria este valor que o clube brasileiro deveria desembolsar ao fim do vínculo provisório. Gilberto tinha contrato com a Fiorentina até 2021.

"Estou muito feliz de permanecer no Fluminense. Vivi grandes momentos nestes dois últimos anos e vai ser um prazer imenso continuar por mais tempo neste clube que eu respeito tanto. Espero retribuir o esforço feito para a minha permanência com muita vontade e dedicação", declarou o jogador.

Gilberto chegou ao Fluminense no início de 2018 e viveu altos e baixos desde então no clube, pelo qual disputou 85 jogos e marcou oito gols. No ano passado, teve maior brilho, porém sofreu com uma lesão no joelho, perdendo parte da temporada.

Neste ano, as oscilações chegaram a gerar críticas por parte da torcida. Mas Gilberto terminou o ano em alta, junto com os demais companheiros, por escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.