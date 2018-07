Fluminense age rápido e anuncia acerto com Enderson Moreira

Um dia depois de demitir Ricardo Drubscky, a diretoria do Fluminense acertou nesta quinta-feira o retorno de Enderson Moreira, que comandou recentemente o Santos e o Atlético Paranaense. Ele acertou contrato até o fim do ano.

O técnico de 43 anos assume o time nesta quinta e já comanda o treino da tarde nas Laranjeiras. Na sequência, será apresentado oficialmente à imprensa na companhia do vice-presidente de futebol, Mário Bittencourt, e do diretor executivo, Fernando Simone.

Esta será a segunda passagem de Enderson pelo clube carioca. A primeira aconteceu em 2011, quando substituiu Muricy Ramalho. Naquele ano, ele esteve à frente da equipe na disputa da Copa Libertadores - o Fluminense fora eliminado nas oitavas de final.

Enderson volta ao time após um início de ano atribulado. Contratado pelo Santos em setembro do ano passado, ele passou a entrar em atrito com a diretoria por manter na reserva jogadores importantes do elenco, como Gabriel. Também teria se desgastado com os jogadores por se exceder nas insistentes cobranças.

Pressionado, acabou sendo demitido em março. Na semana seguinte, já comandava o Atlético-PR. Mas, de forma inesperada, foi dispensado cerca de um mês depois. Agora terá a oportunidade de comandar seu terceiro time na temporada, antes mesmo do fim do primeiro semestre.