Fluminense ainda confia em classificação na fase final da Taça Rio

RIO - A quatro rodadas para o fim da fase de grupos da Taça Rio, o Fluminense vive momento difícil. Com apenas três pontos em quatro partidas, a equipe está na quinta colocação da chave B, três pontos atrás do Volta Redonda, segundo lugar, que hoje estaria classificado. Apesar da situação, os jogadores não jogam a toalha e ainda acreditam na vaga para a fase final.

"Sabemos que não estamos bem, temos de correr atrás. Faltam quatro jogos ainda e estamos só quatro pontos do líder. Nessa fase não há confronto direto então temos que fazer a nossa parte sábado e tentar recuperar os pontos perdidos. Estamos empenhados", declarou o goleiro Diego Cavalieri.

Na última partida, a equipe atuou apenas com os reservas e foi facilmente batida pelo Macaé, por 3 a 1, o que gerou protestos. Mesmo tendo conquistado a Taça Guanabara, o que já o garantiu na decisão do Campeonato Carioca, o Fluminense tem convivido com a pressão dos torcedores.

"O jogo contra o Macaé ficou muito abaixo do que temos demonstrado. Isso preocupa um pouco. Não tirando os méritos deles, mas o rendimento foi abaixo e preocupa. Estamos na final, mas não podemos ficar tranquilos. Temos de somar pontos para buscar a classificação", afirmou Cavalieri.

O time das Laranjeiras volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Bonsucesso, em Moça Bonita, com os titulares. "Não estamos pressionados, mas com a responsabilidade de vencer. Quem jogar tem que ter o pensamento de vencer. Não abala, mas o foco aumenta. Nos cobramos. Quando perdemos somos questionados. Temos um jogo importante contra o Bonsucesso e a responsabilidade aumenta", disse o zagueiro Anderson.