Fluminense ainda confia na chance de ganhar o título

Como está cinco pontos atrás do Corinthians, o Fluminense precisa ganhar os dois jogos que lhe restam (Vasco e Botafogo), além de torcer por dois tropeços corintianos - o líder precisaria somar apenas um ponto diante do Figueirense e do Palmeiras. Caso isso aconteça, a equipe carioca conquista o bicampeonato.

"Tem que colocar na cabeça que são duas finais pela frente (contra Vasco e Botafogo). Temos uma chance ainda pequena de conquistar o título de novo e a gente não pode desistir nunca", afirmou o meia Marquinho, um dos titulares do Fluminense. "Tem que ser realista: a gente tem chance, então vamos brigar."

Marquinho, inclusive, aposta num tropeço corintiano nesta reta final. "Eu acredito muito numa vitória ou empate do Figueirense e numa vitória ou empate do Palmeiras. São dois jogos dificílimos que eles têm pela frente, assim como a gente também tem", afirmou o meia. "Primeiro, vamos pensar em fazer a nossa parte."

Assim, sonhando ainda com o título brasileiro, o Fluminense volta a campo no domingo, quando faz o clássico com o Vasco, no Engenhão, num confronto direto para ver quem segue com chances de ser campeão. Depois, já na última rodada do campeonato, no dia 4 de dezembro, o desafio será contra o Botafogo, em local a definir.