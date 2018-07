Fluminense alega entrave financeiro e suspende negociação com o atacante Kleber

O atacante Kleber não será o sonhado reforço do Fluminense para o ataque neste Campeonato Brasileiro. Pelo menos, não momentaneamente. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a suspensão momentânea das negociações com o "Gladiador", que, assim, segue no Coritiba.

O Fluminense alegou que não chegou a um entendimento financeiro com o jogador de 34 anos, sem citar um problema diagnosticado no joelho de Kleber quando ele foi às Laranjeiras realizar exames médicos. O certo é que a negociação parece cada vez mais distante de ter um final feliz.

"O Fluminense informa que não chegou a um entendimento financeiro com o atacante Kleber. Portanto, as negociações para a contratação do jogador estão, momentaneamente, suspensas", limitou-se a informar o clube.

Kleber disputou a decisão do Campeonato Paranaense pelo Coritiba, mas está longe do melhor momento e tinha interesse de deixar o clube. Agora, porém, o Fluminense deve ir atrás de outro nome para o setor. João Carlos, trazido recentemente, é uma aposta e ainda não conta com o prestígio que o técnico Abel Braga busca.

Enquanto os reforços não chegam o time tricolor voltou aos treinos nesta quarta em dois períodos. Pela manhã, um trabalho voltado para a parte física. Já à tarde, os jogadores fizeram uma atividade técnica e tática. No domingo, a equipe volta a campo para receber o Cruzeiro, no Rio, pela terceira rodada do Brasileirão.