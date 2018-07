Fluminense anuncia 6º reforço do dia: o lateral Giovanni, ex-Criciúma

O Fluminense não para de anunciar contratações nesta terça-feira. Depois de três jogadores pela manhã e mais dois à tarde, o clube confirmou no início da noite o acerto com mais um jogador para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Giovanni, de 25 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Criciúma.

"Estou muito feliz por poder vestir a camisa deste gigante do futebol brasileiro e prometo dedicação, que foi o que mostrei por todos os clubes que passei. Vou trabalhar com muito profissionalismo. A torcida pode me cobrar, isso não vai faltar. Estou encarando como a maior chance da minha carreira", declarou.

No Fluminense, Giovanni terá sua primeira oportunidade em um clube grande do futebol brasileiro. Até por isso, o jogador, que até chegar ao Criciúma só havia atuado no interior de São Paulo, fez questão de se apresentar para a torcida tricolor.

"Sou um jogador que procura atuar de forma muito equilibrada. No futebol de hoje em dia, o jogador moderno precisa saber atacar e defender bem. Por ser lateral, tenho como primeira obrigação marcar e depois sair para o ataque com qualidade. Procuro fazer isso bem para dar o desafogo para os meus companheiros", disse.

Giovanni seguiu os exemplos de Marlone, Lucas Gomes, Victor Oliveira, Guilherme Santos e Vinícius, todos anunciados nesta terça como reforços do Fluminense. Com jogadores jovens e baratos, o clube demonstra uma mudança de postura em relação aos últimos anos, fruto da ruptura com a Unimed. Já deixaram as Laranjeiras: Carlinhos, Diguinho, Valencia, Fabrício e Bruno. O atacante Walter deve ser o próximo a sair.