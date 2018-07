Fluminense anuncia a contratação do atacante equatoriano Bryan Cabezas

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Bryan Cabezas, que chega por empréstimo pelo período de um ano, cedido pela Atalanta. Pouco utilizado pelo clube italiano, o jogador equatoriano fez apenas 22 partidas no futebol europeu nos últimos dois anos.

+ Contra o Palmeiras, Fluminense se apega a Pedro e apoio da torcida para embalar

"É um privilégio e uma honra muito grande voltar à América do Sul para recuperar meu futebol em um grande clube, já que na Europa eu não tive muitos minutos. É uma ótima oportunidade para fazer grandes coisas. Só tenho que agradecer a torcida pelo carinho e pelas mensagens que tem me enviado", disse Bryan Cabezas em entrevista ao site oficial do clube.

Depois de se destacar no Independiente del Valle, do Equador, Bryan Cabezas foi comprado pela Atalanta em agosto de 2016, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época). O atacante fez apenas uma partida pelo clube italiano, depois cumpriu seis meses de empréstimo no Panathinaikos, da Grécia, e mais seis no Avellino, que disputa a segunda divisão da Itália.

O atacante voltará a se encontrar com o meia Junior Sornoza, também equatoriano, com quem jogou no Independiente del Valle entre 2012 e 2016. A dupla, ao lado de Jefferson Orejuela, que passou pelo Fluminense e hoje atua na LDU, de Quito, foi vice-campeã da Copa Libertadores há dois anos.

"Fizemos uma grande Libertadores, que foi um marco muito importante em nossas carreiras. Me dou muito bem com Sornoza, nós nos entendemos em campo. Creio que ele vai ser uma ajuda muito importante para mim, assim como eu para ele", imaginou o equatoriano, que no Panathinaikos foi companheiro do atacante Luciano, outro recém-contratado pelo Fluminense.