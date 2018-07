Fluminense anuncia a contratação do lateral Carlinhos

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para a disputa do Brasileirão. Trata-se do lateral-esquerdo Carlinhos, que se destacou pelo Santo André no último Campeonato Paulista. O jogador chega para disputar posição com Júlio César, que não vem fazendo uma boa temporada desde que foi contratado junto ao Goiás.

Carlinhos tem 23 anos e foi revelado pelo Santos, pelo qual foi duas vezes campeão paulista. Em 2006, ano do primeiro título estadual com o time santista, o lateral também foi convocado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira. Ainda pelo time nacional, ele foi campeão sul-americano sub-20. Além do Santos, também já atuou pelo Mirassol.

O lateral é o segundo jogador contratado pelo Fluminense que se destacou na campanha do vice-campeonato paulista com o Santo André. O atacante Rodriguinho já está treinando normalmente e deve fazer a sua estreia neste sábado, quando o time carioca recebe o Atlético-GO, no Maracanã.