Fluminense anuncia a contratação do lateral Egídio, ex-Cruzeiro

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Egídio, que estava no Cruzeiro. O jogador, de 33 anos, veio em definitivo e terá contrato até dezembro de 2021.

"Eu estou muito feliz de ter vindo para o Fluminense. Esse elenco vai lutar muito e estou muito lisonjeado de fazer parte desse grupo. A minha expectativa é ser campeão. Eu vim para ganhar e vou me doar ao máximo para colocar meu nome na história desse clube tão vitorioso que é o Fluminense", disse o defensor, que fez parte do elenco do time mineiro rebaixado no ano passado.

Egídio, de 33 anos, iniciou a carreira no Flamengo e ficou conhecido por sua atuação no Campeonato Paranaense de 2007, atuando pelo Paraná Clube. Foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, em 2013 e 14.

O anúncio da contratação teve direito a um vídeo, no qual o lateral-esquerdo foi filmado com seu celular recebendo uma ligação improvisada de Justin Bieber ao som de "Piscininha, amor", música feita em uma postagem nas redes sociais ao lado da mulher em uma praia. Ele atende o telefone cumprimentando o cantor canadense, que usou uma camisa dele em um show no Allianz Parque, em 2017. "Coé, Justin. Agora eu sou Fluzão, hein? Duvido você vir fazer um show no Maraca e usar a 6 de novo do Gidão (risos). Quero ver, hein?"

Alô, @justinbieber! O novo reforço do Fluzão tem um recado pra você! pic.twitter.com/RmwHOY9Dsb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 17, 2020

Egídio é o oitavo reforço do Fluminense na temporada, mas só o quinto anunciado oficialmente. Antes dele, foram oficializados: o volante Hudson e os atacantes Caio Paulista, Felippe Cardoso e Fernando Pacheco. Faltam ainda o volante Henrique, o meia Yago Felipe e o atacante Michel Araújo. O técnico Odair Hellmann também foi contratado esse ano.

O lateral-esquerdo ainda não está regularizado e por isso não poderá estrear domingo, diante da Cabofriense, às 19h, em Bacaxá, pela primeira rodada da Taça Guanabara.