Fluminense anuncia a contratação do meia-atacante uruguaio Michel Araújo

O Fluminense anunciou oficialmente, neste sábado, a contratação do uruguaio Michel Araújo, que estava no Racing-URU. O atacante, de 23 anos, assinou contrato até o fim de 2023.

"Estou muito contente de estar aqui no Fluminense e muito emocionado em chegar em um clube tão grande, que tem jogadores de muita qualidade como Ganso e Nenê. Espero poder entrar na equipe o quanto antes. Eu gosto de conduzir a bola e ir pro mano a mano, um contra um", disse o atleta. "Podem contar com minha garra, vou jogar pela equipe."

Para ter Michel Araújo, o Fluminense venceu a concorrência de Peñarol e Nacional, os dois principais times do Uruguai. O clube vai ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador, ao pagar US$ 800 mil dólares (cerca de R$ 3,3 milhões). O valor será parcelado em um ano.

Michel Araújo é a sétima contratação do Fluminense. Caio Paulista, Egídio, Felippe Cardoso, Fernando Pacheco, Hudson e Yago Felipe já foram anunciados. Resta o volante Henrique, ex-Cruzeiro, ser oficializado.

Canhoto, com 1,78 metro de altura, o meia-atacante pode jogar por qualquer setor do ataque. Ele fez seis gols e deu quatro assistências em 32 partidas na última liga uruguaia. Revelado pelo Racing. Michel Araújo foi um dos poucos destaques da equipe uruguaia em 2019, que foi rebaixada para a segunda divisão.