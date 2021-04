Fluminense anuncia contratação de Manoel e acerta com Cazares, ex-Corinthians

O Fluminense anunciou a contratação do zagueiro Manoel, ex-Cruzeiro, nesta quarta-feira. O defensor assinou contrato até abril de 2023 e chega sem custos, já que teve seu contrato rescindido com o time mineiro, com o qual tinha vínculo até junho deste ano.

"Minha chegada foi muito leve. Todo mundo me recebeu muito bem. Tem alguns jogadores no elenco com quem eu já joguei junto, já conheço. Então eu fico mais à vontade, mais tranquilo. Me senti em casa, de verdade", comentou o novo reforço, que, além do Cruzeiro, jogou uma temporada no Corinthians e teve longa passagem pelo Athletico-PR, clube que o revelou.

Manoel terá a concorrência de Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Frazan na retaguarda. "Ano passado o Fluminense fez um grande campeonato. Tem grandes zagueiros, e eu estou aqui para ajudar o clube, dentro e fora de campo com minha experiência. Estou feliz e quero contribuir", disse.

Manoel foi submetido a exames médicos e esteve na terça-feira no CT Carlos Castilho, onde passou por avaliação física e conheceu os novos companheiros. O zagueiro já foi regularizado e está apto a jogar pelo Fluminense tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa Libertadores.

Além dele, o clube carioca também acertou com o meio-campista equatoriano Juan Cazares. Ele ainda não foi anunciado, mas já esteve no CT e sua rescisão com o Corinthians foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. No registro, o jogador já aparece com a camisa do Fluminense. Agora, falta ser regularizado.

O zagueiro Manoel é o novo reforço do Fluminense! Seja bem-vindo, Guerreiro! Saiba mais >> https://t.co/U8taBzA2Xg https://t.co/nKoxAR3WQG pic.twitter.com/w8muHBb2KE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2021

Cazares desembarcou no Rio de Janeiro na terça e esteve no CT na manhã desta quarta para passar por testes físicos e fisiológicos. O meia-atacante de 29 anos foi o segundo reforço a conhecer a estrutura do clube. Ele deve ser anunciado em breve e vai assinar contrato com validade até o fim de 2022.

O "pacotão" de reforços ainda conta com os atacantes estrangeiros Abel Hernández e Raúl Bobadilla. A tendência é de que o uruguaio, que rescindiu com o Internacional, e o argentino naturalizado paraguaio, que será emprestado pelo Guarani, do Paraguai, se apresentem na quinta-feira ao Fluminense e, depois disso, sejam anunciados. O zagueiro David Braz, do Grêmio, também negocia e pode ser mais uma cara nova da equipe carioca, que quer reforçar o elenco para a disputa da Libertadores.