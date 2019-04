Fluminense anuncia contratação do atacante Ewandro, ex-Athletico-PR

O Fluminense divulgou um comunicado nesta quarta-feira para anunciar que acertou a contratação do atacante Ewandro, que pertence à Udinese, da Itália, e vinha atuando por empréstimo no Áustria Viena. Ex-jogador do Athletico-PR, ele chega para defender o time carioca até o final de 2019.

Ao oficializar a contratação, o clube explicou que foi preciso viabilizar uma operação que envolveu outros dois times, devido ao fato de que a janela europeia de contratações, para o Brasil, se fecha justamente nesta quarta.

"Haverá um reempréstimo do clube austríaco ao Tricolor até 30 de junho - quando encerrava o vínculo dele - e a partir de 1º de julho vai entrar em vigor o empréstimo da Udinese (detentora dos direitos econômicos) ao Fluminense até o fim do ano", revelou a direção do Flu, no comunicado, que depois também enfatizou: "Vale lembrar que a janela europeia volta a abrir para o Brasil apenas em 1º de julho, durando desta vez, três semanas. Por outro lado, o Campeonato Brasileiro estará em recesso até 13 de julho. Portanto, Ewandro não deve perder jogos neste período de validação do novo contrato".

Ewandro, de 23 anos, foi formado nas divisões de base do São Paulo e disputou apenas quatro partidas pela equipe profissional do clube. Depois disso, ele foi emprestado ao Athletico-PR, pelo qual marcou seis gols em 23 jogos e despertou o interesse da Udinese, que o contratou em 2016. O atacante, porém, fez somente cinco partidas pelo time italiano e acabou sendo emprestado para o Estoril, de Portugal, e depois ao Áustria Viena.

O Fluminense também destacou, neste mesmo comunicado no qual oficializou Ewandro, que o meia Léo Artur está apenas pela aprovação nos exames médicos para ser anunciado como outro reforço tricolor. O jogador defendeu a Ferroviária neste Paulistão e deve assinar acordo de empréstimo até o fim do ano.