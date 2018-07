Fluminense anuncia contratação do atacante Luciano, ex-Corinthians

O Fluminense anunciou neste sábado a contratação do atacante Luciano. O clube carioca aproveitou a pausa no calendário brasileiro para a Copa do Mundo e acertou com o jogador de 25 anos, que teve bons momentos com a camisa do Corinthians, onde atuou de 2014 a 2016.

A negociação entre as partes vinha se desenrolando pelas últimas semanas. Luciano tem vínculo com o Leganés, da Espanha, dono de seus direitos. O jogador assinou com o Fluminense por empréstimo de três anos, com opção de compra com preço já estipulado ao fim deste período.

"É uma sensação incrível chegar em um clube tão grande, que eu acompanho desde criança. Conheço o Gilberto, com quem joguei nos Jogos Pan-Americanos de 2015, e sei que o elenco tem bons jogadores. Espero ter uma adaptação rápida para poder ajudar meus companheiros", declarou o jogador ao site do clube carioca.

O novo técnico do Fluminense, Marcelo Oliveira, ganha um jogador que pode atuar centralizado no ataque ou pelas pontas. O próprio Luciano se disse pronto para jogar como o treinador quiser. "Vou trabalhar para jogar sempre, seja centralizado ou pelos lados. Onde o professor Marcelo Oliveira preferir, vou estar à disposição."

Luciano foi revelado pelo Atlético-GO e ainda vestiu as cores do Avaí antes de chegar ao Corinthians. Seu melhor momento foi em 2015, quando foi peça importante no título brasileiro antes de sofrer uma grave lesão, o que fez com que chamasse a atenção do Leganés. No clube espanhol, pouco brilhou e, por isso, estava atuando no Panathinaikos, da Grécia.