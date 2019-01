Fluminense anuncia contratação do meia Caio Henrique por empréstimo

A diretoria do Fluminense oficializou a chegada de mais um reforço para a temporada 2019. Nesta terça-feira, o clube confirmou a contratação do meia Caio Henrique, que pertence ao Atlético de Madrid e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Paraná. Ele foi emprestado ao time carioca até o fim do ano.

A contratação de Caio Henrique estava encaminhada desde a semana passada, quando o jogador iniciou a rotina de treinamentos no CT do clube na Barra da Tijuca. Mas apenas agora o meia foi oficializado como reforço, após a resolução de alguns entraves burocráticos.

A chegada de Caio Henrique atende a uma demanda do Fluminense, que buscava um meia no mercado, especialmente após o time perder o equatoriano Sornoza, que se transferiu ao Corinthians. Mas essa contratação não impedirá o desejo do clube de buscar nomes mais conhecidos, tanto que está com Nenê e Paulo Henrique Ganso na mira.

Caio Henrique, de 21 anos, iniciou a sua carreira no Santos, mas se transferiu ao Atlético de Madrid antes mesmo da sua profissionalização. No futebol espanhol porém, recebeu poucas oportunidades, sendo emprestado no ano passado ao Paraná, clube pelo qual disputou 27 jogos no Brasileirão. Ele também possui experiência pelas seleções de base do Brasil.

A contratação de Caio Henrique é a oitava do Fluminense para a temporada 2019. Antes, o clube carioca havia se reforçado com o goleiro Agenor, o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral-direito Ezequiel, o volante Bruno Silva e os atacantes Luis Felipe, Mateus Gonçalves e Yony González. Além disso, acertou a chegada do técnico Fernando Diniz.