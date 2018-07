Fluminense anuncia contratação do zagueiro Luan Peres por empréstimo

O Fluminense tem novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube carioca confirmou a contratação do zagueiro Luan Peres, que estava na Ponte Preta. O defensor tem os seus direitos econômicos vinculados ao Ituano, que o emprestou por um ano.

+ Fluminense confirma acerto com volante Dodi, do Criciúma

Luan Peres chega ao Fluminense com os seus direitos econômicos fixados em valor não revelado pelo time. O jogador, de 23 anos, também passou por Portuguesa, Santa Cruz e Red Bull Brasil na sua carreira profissional e no clube das Laranjeiras vai vestir a camisa de número 14. E a sua chegada ajuda a resolver uma carência do elenco, pois o técnico Abel Braga desejava contratar um zagueiro canhoto, o que agora acabou por se concretizar.

Embora Luan Peres esteja vinculado ao Ituano, o Fluminense também precisou negociar com a Ponte Preta para contar com o jogador imediatamente, pois o seu contrato com o clube de Campinas se encerraria apenas ao fim de junho. Assim, na última segunda-feira acertou a liberação de outro zagueiro, Reginaldo, para a Ponte.

"Na hora que soube do interesse do Fluminense já quis logo vir. Demorou um pouco a negociação, fiquei apreensivo, mas que bom deu tudo certo. É uma experiência nova chegar a um dos gigantes do Brasil, já deu para perceber que o clube tem uma grande estrutura. Rola aquele frio na barriga, mas é natural. Estou muito feliz", disse o zagueiro ao site oficial do Fluminense.

Antes de Luan Peres, o Fluminense havia acertado outras duas contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro, do atacante João Carlos, ex-Cabofriense, e do volante Dodi, do Criciúma.

Após estrear com derrota para o Corinthians por 2 a 1 no Brasileirão, o Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, quando vai receber o Cruzeiro, no Maracanã, pela segunda rodada.