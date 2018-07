Fluminense anuncia demissão de Cuca

Nem mesmo a vitória sobre a Portuguesa na semana passada, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi capaz de segurar Cuca no Fluminense. Nesta segunda-feira, a diretoria carioca surpreendeu e anunciou a demissão do treinador.

Desempregado desde sua saída do Palmeiras, Muricy Ramalho é o mais cotado para assumir o posto. Mas até que o novo técnico não seja anunciado, o Fluminense será comandado por Mário Marques, da equipe de juniores.

O fracasso do Fluminense no Campeonato Carioca, principalmente após a eliminação para o Botafogo na semifinal da Taça Rio, contribuiu para a decisão da diretoria. Cuca assumiu o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando a equipe corria sério risco de rebaixamento, e comandou a reação que manteve a equipe na primeira divisão.

"Cuca foi o técnico que capitaneou o time naquela belíssima arrancada no fim do Campeonato Brasileiro de 2009, que nos livrou do rebaixamento. Infelizmente, não conseguiu o mesmo êxito no Campeonato Estadual", explicou o vice-presidente de futebol, Alcides Antunes.

Na semana passada, após a derrota para o Botafogo, chegou-se a especular que Cuca deixaria o Fluminense. Na ocasião, os jogadores saíram em defesa do treinador. Fred, por exemplo, chegou a dizer que "seria muito ruim tirá-lo do comando do Fluminense no meio da temporada. Estamos no caminho certo".