Fluminense anuncia novo fornecedor de material esportivo; Daniel deixa clube

O Fluminense jogará a temporada 2020 de roupa nova. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube carioca anunciou que passará a contar com novo fornecedor de material esportivo no próximo ano. Trata-se da Umbro, que vai substituir a Under Armour. O Flu não revelou o tempo de contrato.

"A Umbro coloca mais de 4 milhões de produtos anualmente no mercado e, com isso, teremos uma boa representação do nosso escudo em peças oficiais, chegando a milhares de pontos de vendas em todo o Brasil. É com muita alegria que anunciamos a Umbro como nossa fornecedora de material esportivo. Estamos muito animados com essa caminhada em conjunto e esperamos que seja um período de muitas glórias", disse o presidente do Flu, Mário Bittencourt.

Será a primeira vez que o time carioca passará a contar com a marca inglesa como fornecedora. O uniforme novo, contudo, só vai começar a ser utilizado pelo clube nas competições no Brasileirão de 2020. As primeiras peças estão previstas para serem lançadas entre março e abril.

Pela ordem, a Umbro deve lançar primeiro o uniforme um, que será seguido pelo número dois e três e pelas linhas de treino e de viagem. "Estamos muito felizes por ter o Fluminense ao nosso lado e, certamente, faremos de tudo para trazer o melhor a uma das torcidas mais tradicionais do país. Estamos trabalhando duro para desenvolver um novo uniforme, recheado de elementos que reforçam a grandeza deste clube cheio de glórias", comentou Paulo Mündel, diretor de marketing da Umbro.

SAÍDA

Nesta mesma quinta, o Flu perdeu o meia Daniel, transferido para o Bahia. Formado na base do time carioca, o jogador de 23 anos não vinha ganhando espaço na equipe sob o comando do técnico Marcão. E acabou acertando contrato definitivo com o time baiano até 31 de dezembro de 2021.

Com 16 anos de história no clube, Daniel disputou 73 jogos pelo profissional e marcou dois gols, um deles justamente sobre o Bahia, em outubro.