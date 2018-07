Fluminense anuncia novo vice de futebol e Abad deixa de acumular cargo

Pedro Abad enfim definiu o nome do novo vice-presidente de futebol do Fluminense. Nesta quinta-feira, através de um breve comunicado publicado no seu site oficial, o clube anunciou que o presidente indicou Fabiano Camargo para assumir o cargo.

Camargo, de 39 anos, é membro do Flusócio, o mesmo grupo político que levou Abad à presidência do clube das Laranjeiras em eleição vencida em novembro de 2016 para um mandato de três anos. E ele vai assumir um cargo que vinha sendo acumulado por Abad nos últimos meses da temporada, após a saída de Fernando Veiga.

Veiga foi exonerado do cargo no início de outubro, após o vazamento de um áudio em que o dirigente reclamava das baixas receitas financeiras do Fluminense, as culpando pela falta de contratações de peso para o time, além de realizar críticas a Peter Siemsen, o ex-presidente do clube.

Além de Camargo para o cargo de vice de futebol, Abad também indicou Miguel Pachá para o de vice-presidente de interesses legais do clube carioca, em decisões que precisam ser homologadas pelo Conselho Deliberativo do Fluminense.

Apesar dessas definições, o Fluminense ainda tem cargos vagos a serem ocupados na diretoria. Abad busca um nome para assumir a gerência de futebol do clube, que era exercida por Alexandre Torres.

O clube também trabalha na montagem do seu elenco para 2018. O volante Pierre não permanecerá após o encerramento do seu contrato, no fim do ano, assim como o lateral-direito Renato, que acertou a sua transferência para o Ceará.