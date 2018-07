Fluminense anuncia novo vice de futebol para definir treinador

RIO - Com dificuldade para definir o novo treinador do Fluminense, o presidente Peter Siemsen resolveu terceirizar a decisão. As negociações para a escolha do técnico ficarão a cargo agora do novo vice-presidente de futebol do clube, Ricardo Tenório, confirmado no posto nesta terça-feira.

"Peter Siemsen designou Ricardo para fazer a composição com a Unimed e já neste primeiro momento definir o técnico da equipe", registrou o clube, em nota oficial. O presidente quer aproveitar a experiência de Tenório para agilizar as futuras contratações do clube para 2014.

Empresário do ramo imobiliário e sócio do clube, Tenório já ocupou a posição de vice de futebol em 2009, quando o Fluminense penou durante todo o Campeonato Brasileiro antes de obter grande arrancada na reta final da competição e escapar do rebaixamento.

A contratação deve agilizar o acerto com Renato Gaúcho. O técnico teve reunião com Siemsen e com Celso Barros, presidente da Unimed, grande patrocinadora do clube, na noite de sábado. E deveria ser confirmado no cargo na segunda. No entanto, divergências entre Siemsen e Barros adiaram a definição.