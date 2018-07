Fluminense anuncia parceria com empresa americana e estampará marca em uniforme

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira um novo patrocinador para a camisa do clube tricolor carioca nesta temporada. O acordo firmado com o Universal Orlando Resort, empresa que atua no ramo de entretenimento, prevê que a marca estampe o uniforme do time carioca até a partida contra o Corinthians, no dia 15 de novembro, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo.

"Essa parceria com uma empresa que é gigante mundial será muito benéfica. Têm muitas frentes em que podemos atuar juntos. São duas marcas expressivas que estão se unindo e o futuro é promissor. Um passo extremamente importante e vamos trabalhar para que seja uma união de sucesso para ambas as partes", comemorou o presidente do Fluminense, Pedro Abad, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

A diretoria do time tricolor das Laranjeiras também ressaltou que a recente negociação é parte de uma estratégia para divulgar o Fluminense nos Estados Unidos e no mercado internacional - o clube será um dos três brasileiros (junto com Corinthians e Atlético Mineiro) a disputar a próxima edição da Florida Cup, em janeiro de 2018.

A competição, que chegará à sua quarta edição no ano que vem (o último campeão foi o São Paulo, que chegou à final com o Corinthians), será realizada entre os dias 10 e 20 de janeiro, em Orlando, e também tem confirmadas as participações de Atlético Nacional (Colômbia), Barcelona (Equador), Legia Varsóvia (Polônia), PSV Eindhoven (Holanda) e Glasgow Rangers (Escócia).

"É a primeira vez que um clube brasileiro tem uma parceria com uma empresa de entretenimento americana. Neste momento, o Universal Orlando Resort chega ao Brasil e fica até novembro. Logo depois, em janeiro, o Fluminense vai visitar os hotéis e os parques da Universal, junto com o seu time, para jogar a Florida Cup. É esse o caminho da nossa parceria", complementou o diretor executivo do Fluminense, Marcus Vinicius Freire.

O Fluminense enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de os dois duelos estarem marcados para o Maracanã, o gol marcado fora de casa terá peso maior. Portanto, a equipe tricolor carioca precisa ter cautela na defesa para garantir um bom resultado e definir a classificação diante do rival no segundo jogo entre ambos, agendado para o dia 1.º de novembro.