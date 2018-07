Fluminense anuncia saída de vice-presidente de projetos especiais

A diretoria do Fluminense anunciou nesta quarta-feira, através de uma breve nota no seu site oficial, a saída de Pedro Antonio Ribeiro da Silva do cargo de vice-presidente de projetos especiais do clube. Sem expor as razões para a saída, o clube agradeceu o dirigente pelos serviços prestados.

"O Fluminense Football Club anuncia a saída de Pedro Antonio Ribeiro da Silva do cargo de Vice-Presidente de Projetos Especiais. O clube agradece sua atuação e dedicação nos últimos anos", disse a equipe em seu comunicado oficial.

Pedro Antonio começou a trabalhar na diretoria do Fluminense na diretoria de Peter Siemsen. E mesmo com a alteração no comando do clube carioca, hoje presidido por Pedro Abad, ele permaneceu, tendo sido importante no projeto de construção do centro de treinamento do clube, a ponto do local, na Barra da Tijuca, ter recebido o seu nome ainda na gestão de Siemsen.

Nos últimos dias, veio a conhecimento público o projeto de construção de um estádio para o Fluminense no Parque Olímpico, que estaria sendo liderado por Pedro Antonio. E essa revelação causou insatisfação dentro do clube, o que teria pesado para selar a saída da equipe carioca.