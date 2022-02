Fluminense aposta em boa fase para superar Millonarios e altitude de Bogotá pela Libertadores

O Fluminense chega ao momento mais importante deste início de temporada: a briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O time do técnico Abel Braga visita o Millonarios, da Colômbia, nesta terça-feira, no estádio El Campín, às 21h30. O clube tricolor chegou às quartas de final na última edição do torneio e precisará superar, mais uma vez, a altitude de 2.552m de Bogotá para confirmar o favoritismo.

O time de Abel Braga teve oito jogos pelo Campeonato Carioca para entrar no ritmo da Libertadores e o desempenho agrada, principalmente na parte defensiva. Foram sete vitórias e uma derrota, com dois gols sofridos e 10 marcados, o que rendeu a liderança isolada da competição, com 21 pontos. O desempenho defensivo do Fluminense é o melhor do Campeonato Carioca e também é o melhor entre todos os times do Brasileirão em seus respectivos estaduais.

O Millonarios mudou a base do time para a disputa da Libertadores e vem fazendo um bom início de temporada sob o comando do técnico Alberto Gamero no Campeonato Colombiano, no qual está invicto há cinco jogos. O time de Bogotá é o terceiro colocado, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito jogos, a apenas dois pontos do líder Tolima.

Na temporada passada, o tricolor carioca caiu no grupo dos colombianos Junior Barranquilla e Independiente Santa Fé. Os resultados fora de casa foram empate contra o Barranquilla e vitória sobre o Santa Fé (assim como ocorreu no Rio de Janeiro). O colombiano Jhon Arias irá se sentir em casa, já que até o ano passado atuava pelo Santa Fé, principal rival do Millonarios. O atleta vive bom momento e sonha com uma vaga na seleção colombiana. Outro nome conhecido na região é do atacante Gemán Cano, que foi artilheiro histórico do Independiente Medellín quando atuou no país.

Abel Braga teve dois treinos em Bogotá e deverá repetir as formações recentes do Campeonato Estadual. Com lesão na coxa, David Duarte não jogará nesta terça. Contra o Volta Redonda na última rodada, o Fluminense utilizou a maior parte do time reserva.

"É uma competição diferente, disputada de uma forma diferente, principalmente com arbitragem, em jogo fora de casa. Não tem grito, tem que jogar duro, encarar com seriedade total e absoluta. Esperamos terça-feira ter mais um bom resultado", afirmou Abel Braga antes do duelo.

O Millonarios tem como principal destaque da temporada o meia Daniel Ruíz, mas a força defensiva tem sido o grande trunfo da equipe. Em oito jogos, o clube colombiano sofreu apenas três gols na temporada, e a média ofensiva é de um gol por jogo. Entre os reforços, Álvaro Monteiro, goleiro da seleção colombiana, é destaque da equipe, assim como o meia Eduardo Sosa. Foram seis chegadas ao todo para reforçar o time, que também perdeu alguns jogadores importantes, como o artilheiro Fernando Uribe.

Assim como o Fluminense, o Millonarios também poupou seus titulares no último jogo, com exceção do goleiro. Espera-se que o descanso tenha servido para o ala Andrés Román e o meia David Macalister retornarem de lesão. A dúvida do time para o jogo fica por conta do lateral Omar Bertel, lesionado.

“É uma equipe que foi armada para brigar pela Libertadores, com jogadores muito importantes em seu elenco como Fred, Felipe Melo, Luiz Henrique, Willian (Bigode), o Cano e o Arias, que já estiveram aqui na Colômbia. Nesses tipos de jogos, quando pesa a altitude ou o calor, muitas vezes as equipes têm que saber aproveitar. Se para eles pesa, podemos colocar intensidade de jogo e ter um favorecimento nesta partida”, afirmou o técnico Alberto Gamero.

A decisiva partida de volta acontecerá no dia 1º de março, terça-feira, às 21h30, e está marcada para o estádio São Januário. Quem avançar terá pela frente o vencedor da disputa entre Atlético Nacional e Olímpia na terceira fase da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS-COL X FLUMINENSE

MILLONARIOS - Álvaro Montero; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Bargas e Andrés Murillo; Stiven Vega, Larry Vásquez, Eduardo Sosa, David Mackalister Silva e Daniel Ruíz; Diego Herazo. Técnico: Alberto Gamero.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Manoel), Luccas Claro e Cristiano; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Cano e John Arias (William Bigode). Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - El Campín, em Bogotá (COL).