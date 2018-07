Fluminense aposta em Conca para vencer o Atlético-MG

"Se ele (Conca) estiver bem, toda a equipe vai bem. Se o time está mal, ele desequilibra com um lance individual, com um gol ou um passe", elogiou Fred, ressaltando que o apoiador, nascido na Argentina, vive um grande momento, "está com moral" e melhorou muito desde a chegada do técnico Muricy Ramalho.

Tímido, Conca disse ser grato ao Fluminense pela oportunidade de atuar no futebol brasileiro. "A felicidade é muito grande por esta marca, por jogar tanto com uma camisa importante como a do Fluminense. Sou agradecido ao clube. Espero fazer um grande jogo e que o time ganhe".

O Fluminense levou três gols em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro e todos foram em bolas paradas - um de pênalti e dois de falta. O alerta já foi ligado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Até porque o experiente meia Ricardinho é um bom cobrador de falta.