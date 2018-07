Fluminense aposta em Fred para derrotar a Portuguesa

Assim, Fred fará do Fluminense o clube que mais vezes defendeu como profissional - antes, passou por América-MG, Cruzeiro e Lyon. "Espero uma noite abençoada, com gols e boas jogadas para me dar um bom presente nessa data especial", comentou o atacante, que reafirmou o desejo de encerrar a carreira nas Laranjeiras.

"Desde a semana passada, eu já via o Fred muito motivado para retornar. Essa marca de 400 jogos na carreira o deixa supermotivado para o jogo", reforçou o técnico Abel Braga, que espera melhor rendimento do atacante depois da partida contra o Internacional, no domingo passado. Naquela ocasião, ele voltava após longo período de inatividade e pediu para jogar na véspera da partida. Agora, com uma semana de preparação adequada com o time titular, deve mostrar evolução.

Abel Braga estuda fazer uma mudança na equipe. Insatisfeito com o rendimento abaixo das expectativas de Bruno, o técnico cogita lançar Wallace na lateral direita. Ele não adianta a escalação, mas dá pistas. "O Bruno faz um trabalho mais defensivo, o que deixa o Carlinhos subir pela esquerda. Mas a gente perdeu força naquele lado com a contusão do Thiago Neves e precisamos compensar no lado direito", analisou o treinador.

O atacante Wellington Nem não participou do treino recreativo desta sexta-feira, mas a comissão técnica do Fluminense disse que a medida foi apenas preventiva e espera contar com ele para o duelo com a Lusa.