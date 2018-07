Fluminense aposta em 'sacrifício' para superar desfalques contra o Vitória

A confiança permanece em alta mesmo após duas derrotas consecutivas, para Vasco e Grêmio, e a sintonia entre time e torcida é perfeita. Ainda assim, o Fluminense tem um grande desafio para o duelo deste sábado, às 18 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Vitória, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro: as contusões.

Desgastado pela sequência de jogos, o Fluminense terá os importantes desfalques do atacante Wellington Silva, dos zagueiros Renato Chaves e Gum, do volante Pierre e do meia Sornoza para o duelo.

Assim, Abel Braga terá de "sacrificar" alguns jogadores, como o volante Wendel, que sofreu uma pequena lesão no ombro esquerdo na derrota para o Grêmio. Mas, diante da escassez de opções para o meio-campo, ele será escalado.

"Problema nenhum, joga normalmente. Vai para o jogo com certo sacrifício. É uma região que não o atrapalha em nada de movimentação, de bola, de marcação", explicou Abel, minimizando as duas derrotas consecutivas. "Não podemos perder a confiança. Time com confiança é meio caminho andando e nós estávamos com uma confiança muito boa na quarta-feira. Tanto que não abdicamos da luta. Não posso perder a confiança e o otimismo em relação a meus jogadores."

Eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, na última quarta-feira, o Fluminense está em sétimo do Brasileirão, com seis pontos. Um triunfo sobre o Vitória neste sábado pode, assim, aproximá-lo do topo da tabela e aumentar ainda mais a confiança tão propagada por Abel.