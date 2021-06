Fluminense aposta em veteranos para desbancar o vice-líder e voltar a vencer

O Fluminense aposta em seus veteranos para voltar a vencer no Brasileirão. O time carioca vem de uma sequência de três partidas sem vitória e conta com os retornos de Nenê e Fred diante do vice-líder Athletico-PR, que também passa por um período de instabilidade no campeonato. O duelo, marcado para as 16 horas desta quarta-feira, em Volta Redonda, abre a oitava rodada.

A equipe de Roger Machado vem de dois empates com Fortaleza e Corinthians e derrota para o Atlético-GO. A equipe de Roger Machado tem sido irregular e encontra dificuldades para deslanchar no Brasileirão e também na temporada. No momento, aparece na nona colocação, com dez pontos.

"A gente sempre vem nos treinos aperfeiçoando alguma coisa a mais, inovando. Acho que estamos bem preparados para esse jogo de quarta e sair com esses três pontos que vai fazer a gente a subir na tabela", disse o jovem Martinelli sobre o duelo desta quarta no Raulino de Oliveira.

O estádio em Volta Redonda será palco do jogo porque o Maracanã está cedido à Conmebol para a Copa América. "Já jogamos em Volta Redonda, acho que isso não vai ser um fator que vai nos atrapalhar", opinou o meio-campista.

Preservados contra o Corinthians no último domingo em razão da sequência de jogos, Fred e Nenê retornam à equipe e são a esperança de gols. Eles reassumem os lugares, respectivamente, de Abel Hernández, que já estaria suspenso pela expulsão, e Paulo Henrique Ganso.

Roger Machado ainda não deve ter de volta Caio Paulista e Samuel Xavier, ambos em recuperação de dores na coxa esquerda. O atacante esteve ausente das últimas duas partidas e o lateral-direito chegou a entrar em campo contra o Atlético-GO na quarta passada, mas voltou a sentir o problema e desfalcou a equipe diante do Corinthians.

Calegari e Cazares, dessa forma, seguem na equipe. O equatoriano, inclusive, foi um dos destaques do time ao marcar seu primeiro gol pelo Flu contra no empate com a equipe paulista, que defendeu antes de se transferir para o clube carioca.

REFORÇOS

Vice-líder do Brasileiro, o Athletico poderá contar com três retornos importantes. Destaque do time, o meia Nikão ficou fora de três partidas por lesão e foi novamente relacionado. Pela condição física, deve iniciar no banco e deve entrar no decorrer do jogo. O lateral-direito Marcinho e o volante Richard voltam após cumprirem suspensão e devem retomar a titularidade. Com isso, Khellven e Léo Cittadini voltam para o banco.

O Athletico encerrou sua preparação nesta terça-feira sob a baixa temperatura de 2ºC e viajou para Volta Redonda com 23 relacionados. Com 13 pontos, está em segundo lugar com um jogo a menos em relação ao líder Bragantino, que tem 17.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR

FLUMINENSE - Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Gabriel Teixeira, Cazares e Fred. Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO-PR - Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Christian e Abner; Terans, Vitinho e Matheus Babi. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).