Fluminense aposta na torcida e no Maracanã para sonhar com vaga na Libertadores

Em um ano de resultados irregulares e pouco brilho, o Fluminense aposta na torcida e no estádio do Maracanã para seguir sonhando com uma vaga na Copa Libertadores de 2019. O time carioca espera encher as arquibancadas na reta final do Brasileirão e também nas quartas de final da Copa sul-americana.

Uma amostra deste apoio da torcida aconteceu na noite de quinta-feira, na vitória sobre o Deportivo Cuenca por 2 a 0, pela competição internacional. O time carioca levou quase 40 mil torcedores ao Maracanã - 39.157, segundo os números oficiais.

"A parceria e participação do torcedor foi fundamental, os jogadores sentem dentro do campo essa vibração que vem de fora. Nas conquistas que tivemos ao longo dessa trajetória, ter o torcedor apoiando é fundamental. O Maracanã lotado ajuda muito, esse apoio motiva demais, precisamos disso para chegar no fim do ano com uma conquista", afirma o técnico Marcelo Oliveira.

Para o técnico, a presença maciça da torcida será fundamental para o Fluminense terminar a temporada em alta. "Quando a torcida vaia o próprio time, dá força para o adversário, a gente percebe isso dentro de campo. O time que faz a torcida ter esse comportamento, então, viemos muito mobilizados, fomos recebidos na porta do Maracanã por um número grande de torcedores, com uma linda festa."

Oliveira quer agora aproveitar esse apoio para manter em alta o moral do time, já visando o duelo contra o lanterna Paraná na próxima segunda-feira, novamente no Maracanã. "Agora vamos focar no Brasileiro e tentar uma mobilização tão boa quanto a de hoje, pois é fundamental para a nossa caminhada."

O time carioca soma 34 pontos e ocupa o 10º lugar da tabela. Está, portanto, a 11 pontos de distância do Atlético Mineiro, sexto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação à Libertadores. O Fluminense também pode assegurar a vaga na Libertadores se conquistar o título da Sul-Americana.