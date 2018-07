Fluminense aposta na volta de Deco para se reabilitar no Brasileirão

RIO - A inesperada derrota para o então lanterna América-MG, no último sábado, no Rio, deixou o Fluminense em situação crítica na luta pelo título do Brasileirão. Com o time na terceira colocação, cinco pontos atrás do líder Corinthians, os jogadores pregam que a conquista ainda é possível. Mas, para seguir acreditando, é preciso ganhar do Grêmio, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, no Engenhão.

No jogo contra o América-MG, um dos motivos do mau rendimento do Fluminense foi a ausência do meia Deco, que estava suspenso. De volta ao time, junto com o lateral-esquerdo Carlinhos (também cumpriu suspensão), ele traz a esperança de um triunfo que coloque o clube carioca em boa posição para garantir uma vaga na Libertadores, além de manter vivo o sonho do título no Brasileirão.

"Com certeza, a diferença abriu um pouco, mas matematicamente ainda temos chances e acreditamos nisso. Contra o Grêmio vai ser mais uma decisão", comentou o goleiro Diego Cavalieri, que faz um alerta sobre o favoritismo do Fluminense nesta quarta-feira. "Independentemente da equipe deles estar bem ou não, quando vai para o campo busca a vitória. Eles vão se doar ao máximo e precisamos estar muito atentos."

O desfalque do Fluminense nesta 35.ª rodada do campeonato é o volante Edinho, suspenso. Diguinho deve ser o escolhido para entrar no meio-de-campo. Enquanto isso, Deco retoma a posição que foi do argentino Lanzini na última partida e Carlinhos ocupa a lateral-esquerda no lugar de Jefferson.