Fluminense apresenta André Luís na segunda-feira

Apenas os exames médicos de praxe separam o atleta do Fluminense. André Luís será avaliado na segunda-feira. Se nada de errado for constatado, será oficialmente apresentado na tarde do mesmo dia, nas Laranjeiras, logo após assinar contrato.

Contratado no início deste ano pelo São Paulo, o zagueiro não conseguiu se firmar e teve poucas chances na equipe titular. Acabou, assim, se transferindo ao Fluminense, que também está próximo de confirmar Cléber Santana.

Esta será a segunda passagem de André Luís pelo clube carioca. Em 2001, disputou 26 jogos e ajudou o time a conquistar a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 30 anos ainda passou por Santos, Cruzeiro, Botafogo e Benfica (Portugal), entre outros clubes.