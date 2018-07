Fluminense apresenta dois reforços: um goleiro e um lateral

O Fluminense apresentou, nesta sexta-feira, dois reforços para a continuidade do Campeonato Brasileiro e também para as próximas competições. Concederam entrevista coletiva nas Laranjeiras pela primeira vez o goleiro Júlio César, que estava no futebol espanhol, o lateral Renato, vindo do ABC.

Júlio César foi formado pelo Paraná, mas apareceu com a camisa do Botafogo, entre 2005 e 2007. Depois, ficou sete anos na Europa, jogando no Belenenses e no Benfica em Portugal, no Granada e no Getafe na Espanha. Na temporada passada, foi reserva desta equipe de Madri.

"Estou orgulhoso de voltar e mostrar o que aprendi em sete anos na Europa. Cresci a nível tático e em experiência. Joguei a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Fui campeão português. Isso faz crescer", comentou Júlio César, que assinou contrato até o fim do ano que vem e chega para disputar a reserva de Diego Cavalieri com Klever e Felipe, além do garoto Marcos.

Já Renato, de 24 anos, pertencia ao Sport, mas estava jogando a Série B emprestado ao ABC. O jogador chamou a atenção depois de fazer dois gols na vitória sobre o Ceará, há um mês. "Sou ofensivo, agrido bastante. Batalhei muito para chegar aqui. Agora, é mostrar o que tenho para mostrar", comentou o lateral, que chega para ser reserva de Bruno.