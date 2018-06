Fluminense aproveita cláusula em acordo de empréstimo e adquire volante Richard

O volante Richard não deverá deixar o elenco do Fluminense tão cedo. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube carioca anunciou a contratação em definitivo do meio-campista, que tinha seus direitos econômicos vinculados ao Atibaia, time do interior paulista.

+ Apesar da eliminação, zagueiro Gum vê Fluminense no caminho certo

+ Autuori avisa: 'Preocupação é manter salários em dia'

Richard chegou ao Fluminense em agosto de 2017, cedido por empréstimo de um ano. Agora, antes mesmo do encerramento do período de cessão do volante, o clube carioca optou por aproveitar a cláusula para adquiri-lo em definitivo. Além disso, comunicou ter assinado um contrato válido por quatro anos.

Aos 23 anos, Richard tem despertado elogios do técnico Abel Braga pelo seu poder de marcação e entrega dentro de campo. O volante já entrou em campo 14 vezes pelo Fluminense, sendo 13 delas como titular. Ele, inclusive, começou jogando as últimas três partidas da equipe nesta temporada.

Antes de chegar ao Fluminense, Richard também teve passagens por clubes paulistas, casos do Atlético Sorocaba e do Comercial, além do Atibaia. Agora, então, ele deverá permanecer os próximos quatro anos no time das Laranjeiras.

Eliminado na fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Fluminense só voltará a jogar em 15 de fevereiro, quando vai receber o pernambucano Salgueiro, no Engenhão, pela segunda fase da Copa do Brasil.