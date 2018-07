Fluminense aproveita fim de semana de folga no Brasileirão para treinar forte

Antes do início da atividade principal, os atletas aqueceram fazendo a tradicional roda de "bobinho". Logo em seguida, participaram de um exercício técnico de finalização. Só então o treinador separou os grupos para a disputa do coletivo.

Apesar da entrada de Artur no treino, é provável que o zagueiro Victor Oliveira seja escalado como titular no duelo de quarta. E o jogador pode passar por uma experiência nova na carreira: disputar um confronto de Série A do Brasileirão pela primeira vez.

Com o estiramento na coxa esquerda de Antônio Carlos e a suspensão de Gum, o zagueiro viu aparecer uma brecha na defesa. Como Henrique tem praticamente uma dessas vagas asseguradas, Victor Oliveira tem a concorrência de Artur e João Filipe na busca por um lugar no time titular. Ele garante estar pronto caso seja o escolhido.

"Uma oportunidade que pode aparecer sempre gera uma expectativa boa. Infelizmente o Antônio Carlos se machucou e o Gum está suspenso, mas isso servirá também para mostrar a força do nosso grupo. Então tenho que estar preparado caso a chance realmente venha", frisou o zagueiro, que procura manter a tranquilidade.

"Fico até um pouco ansioso com a expectativa de fazer logo meu primeiro jogo na Série A, mas não creio que faça tanta diferença. O ritmo entre as duas divisões não muda muito, mas a qualidade é maior na Série A. Estou preparado", reforçou o jogador.

Enderson Moreira interrompeu o treino deste domingo em diversas oportunidades para passar orientações ao time e ajustar o posicionamento. Além disso, ele pediu para que algumas jogadas de bola parada fossem repetidas várias vezes. No fim, os titulares venceram por 1 a 0, com gol marcado por Wagner.

A equipe titular foi formada por Diego Cavalieri; Renato (Rafinha), Victor Oliveira (Artur), Henrique e Giovanni; Edson, Jean, Wagner, Gerson e Vinícius; Fred.

Os jogadores voltam a treinar no campo da EsEFEx, na Urca, nesta segunda-feira, 22, às 9h30. Na quarta-feira, 24, o time encara a Ponte, no Maracanã, ainda pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.