Fluminense assina termo para revitalizar Estádio das Laranjeiras

O Fluminense deu passo importante para cumprir o plano de voltar a mandar jogos nas Laranjeiras. Nesta quinta-feira, o clube revelou que firmou um acordo com o Instituto Cidadania Tricolor (ICT) e assinou um termo para dar início à revitalização do estádio.

A assinatura do documento foi feita pelo presidente do Fluminense, Pedro Abad, e um representante do ICT, o ex-vice-presidente de finanças do clube Diogo Bueno. Este instituto é formado por um grupo de sócios, conselheiros e torcedores responsáveis por levar à frente o projeto.

"Esse convênio com o ICT é uma iniciativa espetacular que o Diogo vislumbrou juntamente com outros sócios e torcedores como uma forma de financiar a execução do projeto de reforma do Estádio das Laranjeiras. Entendemos o que é bom para o Fluminense, e a política tem que ficar completamente afastada disso. O Diogo tem conduzido os trabalhos de forma objetiva, muito célere e esperamos que muito em breve consigamos cumprir o cronograma previsto", declarou Abad.

Diogo, por sua vez, celebrou a velocidade com que o acordo foi firmado. "Eu espero que até o ano que vem a gente consiga ter algum tipo de mobilização, dependendo das autorizações dos órgãos governamentais. Isso significaria a indicação de um cronograma de obras para ano que vem", projetou.

A ideia do Fluminense e do ICT é que as obras tenham início até o dia 19 de maio do ano que vem, quando o Estádio Manoel Schwartz, conhecido como Laranjeiras, completa 100 anos. O plano do clube tricolor é que a revitalização permita que o estádio possa voltar a sediar jogos de menor expressão da equipe.