Fluminense assume favoritismo contra o Atlético-GO Com as atenções voltadas para as semifinais da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense vem ao Rio de Janeiro com um time misto. Com isso, não há dúvida: a responsabilidade de vencer o jogo deste sábado, no Maracanã, aumentou para o Fluminense. A bola vai rolar às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.