Fluminense ataca Fortaleza para superar o São Paulo e fechar Brasileirão no G-4

Numa rodada final com muitos times sem pretensões no Brasileirão, o jogo diante do Fortaleza desta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, vale muito ao Fluminense. Os cariocas não querem saber de engrossar a torcida para o Palmeiras na final da Copa do Brasil e vão ao ataque diante dos cearenses para tentar ultrapassar o São Paulo na tabela e fechar a competição no G-4.

Os quatro primeiros colocados do Brasileirão vão direto à fase de grupos da Libertadores. Campeão da competição internacional, o Palmeiras pode abrir outra vaga caso vença o Grêmio na final da Copa do Brasil. Mas os cariocas pretendem lutar pelo quarto lugar e, diante de um rival praticamente livre do rebaixamento, vão buscar o gol desde o início.

Apenas um milagre derruba o Fortaleza, com 12 gols de saldo de vantagem sobre o Vasco e com três pontos a mais. Assim, o Fluminense imagina encarar um oponente mais relaxado e espera fazer valer o seu favoritismo.

Será a despedida do técnico interino Marcão, que passará o bastão para o recém-contratado Roger Machado. Entregar o time com o quarto lugar seria um sonho perfeito do ex-comandante do time sub-23, que deve ser mantido nos profissionais como auxiliar.

"O Marcão pode ser considerado de Xerém também, tem 200 anos de clube, está dando conta do recado e sendo importantíssimo. Nunca vi o clube revelar tantos talentos", elogiou o atacante Fred. O camisa 9 anunciou que se aposentará em 2022 e espera que seja com o título da Libertadores.

Por isso, promete lutar muito para ajudar a equipe a buscar a vaga direta. "Estou muito feliz com tudo que está acontecendo com o Fluminense. Conseguimos surpreender a todos. A forma que falavam da nossa equipe no início serviu para nos fortalecer, pra gente tirar lição", enfatizou. "Criamos um estilo de trabalhar, de levar para os jogos e tudo deu certo. Estou muito feliz. Tem mais um jogo, uma grande final, vamos fazer de tudo para fechar com chave de ouro."

A chave de ouro do sonhador Fred atende pelo nome de G4. "Realizei um sonho, já dormi de novo e tenho um novo sonho, espero acordar amanhã às onze e meia da noite e levar o Fluminense direto pra fase de grupos dessa Libertadores", revelou. "Vamos tentar ser o mais natural possível para não ter pressão e continuar fazendo o que temos feito, que é agredir o adversário e marcar muito. O Fortaleza tem muito qualidade, mas espero poder vibrar com um grande feito amanhã."

A única dúvida de Marcão está em quem será o substituto de Martinelli, com entorse no tornozelo. Yuri, Hudson e André disputam a vaga.