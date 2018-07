Fluminense ataca o Corinthians no Facebook: 'A arbitragem nos prejudica'

A rivalidade entre Fluminense e Corinthians saiu dos dois últimos jogos entre as equipes e foi parar nas redes sociais. Nesta segunda-feira, um dia após bater a equipe paulista por 1 a 0, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro, a conta oficial do Facebook do clube carioca publicou um texto em que acusa o adversário de ser favorecido pela arbitragem.

O comunicado do Fluminense veio junto com uma imagem em que o time comprova ter recebido um comentário do Corinthians. No domingo, para comemorar o resultado, a equipe carioca postou uma foto com a legenda "Ouvi mimimi?". A conta oficial do clube do Parque São Jorge escreveu na postagem: "Parabéns pela vitória! E também pela velocidade para mudar de opinião. Foi tão rápido quanto passar da Série C para A em apenas um ano."

A polêmica entre os clubes e arbitragem começou a se acirrar na última quarta-feira. Também em Itaquera, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil com uma derrota por 1 a 0. O presidente do time carioca, Peter Siemsen, criticou a arbitragem, reclamou de três gols anulados e afirmou na ocasião ser impossível derrotar o Corinthians como visitante pois, segundo ele, há sempre ajuda do juiz.

Quatro dias depois foi a vez de o Corinthians reclamar. No lance do gol da vitória tricolor por 1 a 0, Gum estava em impedimento antes de dar a assistência para Cícero marcar. O Fluminense se defendeu ao dizer que um pênalti no jogo não havia sido marcado a favor da equipe.

Íntegra do texto do Fluminense:

O SC Corinthians Paulista respondeu a uma publicação feita na página do Fluminense neste domingo, após a vitória do clube em Itaquera. Segue a resposta. E Não. Nós não mudamos de opinião.

O dia 25 de setembro de 2016 foi histórico. Pela primeira vez, um clube do Rio de Janeiro venceu o Corinthians em seu estádio. E diferentemente do que o Sport Club Corinthians Paulista tenta colocar, o Fluminense, em nenhum momento, mudou de opinião. Como muito bem destacou o nosso zagueiro Gum, o Tricolor tem sido sistematicamente prejudicado pela arbitragem quando joga em Itaquera e curiosamente o Corinthians tenta tratar o tema de maneira jocosa, forçando um impedimento milimétrico e esquecendo mais um pênalti óbvio. Por que será?

Em 31 de agosto de 2014, no primeiro jogo entre as equipes no estádio, o Flu ganhava por 1 a 0 e teve um gol de Henrique muito mal anulado. No lance seguinte, o Corinthians empatou e a partida terminou em 1 a 1. Os dois pontos perdidos fizeram falta para uma possível vaga na Libertadores. No ano seguinte, no dia 2 de setembro de 2015, o Fluminense perdia para o Corinthians por 1 a 0 e Cícero fez um gol com quase dois metros em posição legal. E mais uma vez foi marcado impedimento. Já no dia 21 de setembro de 2016, em partida válida pela Copa do Brasil, o Fluminense sofreu pelo menos dois pênaltis que foram ignorados pela arbitragem. Como se não bastasse, o mesmo tipo de lance se repetiu na partida do dia 25 de setembro. Todos os comentaristas esportivos atestaram a irregularidade em Marcos Junior.

Em maio de 1997, a TV Globo divulgou gravações de telefonemas que revelavam um provável esquema de corrupção que envolvia a venda de resultados em alguns jogos. Na época, a repercussão foi enorme. Atlético-PR e Corinthians eram os clubes envolvidos no que ficou conhecido como "Caso Ivens Mendes". Em uma gravação divulgada pelo Jornal Nacional, todos ouviram a expressão "1-0-0". Diante do cenário, a CBF modificou o próximo campeonato, assim como por sinal ocorreu diversas vezes sem grande alarde nos anos 1970 e 1980, não valendo os critérios de rebaixamento do ano anterior.

Já em 1999, durante o Campeonato Brasileiro, competição por sinal vencida de maneira justa pelo Corinthians, estourou o "Caso Sandro Hiroshi", atleta do São Paulo que supostamente havia se transferido de maneira irregular. Botafogo e Internacional, clubes que lutavam contra o rebaixamento, foram os únicos beneficiados nos julgamentos de seus recursos, ganhando os pontos de seus jogos contra o São Paulo. Com isso, o Gama caiu para a Segunda Divisão. O clube não aceitou e entrou na Justiça Comum contra a CBF. Resultado: em 2000, de novo, a competição foi reformulada. E na época, todos os clubes aceitaram o novo torneio, no caso a Copa João Havelange que incluiu times de todas as divisões. O São Caetano foi vice.

Vale ainda mencionar o ano de 2005. O título do Campeonato Brasileiro estava sendo disputado rodada a rodada, de maneira emocionante, entre Fluminense, Corinthians e Internacional. Em 23 de setembro, estourou o escândalo da "Máfia do Apito" e, em uma decisão inédita, os 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho foram anulados bem no dia de um decisivo Internacional x Fluminense, cujo vencedor passaria a ser o líder da competição. O grande beneficiado foi o Corinthians que teve quatro pontos a mais somados, pois tinha perdido para São Paulo e Santos, dois jogos anulados, e empatou com um e ganhou de outro depois. No fim, o Corinthians foi campeão com três pontos a mais.

Por fim, entendemos bem a histórica rivalidade entre os clubes e sabemos o quanto deve ser difícil para todo corintiano ter perdido o título no ano de seu centenário em 2010. Na época, para nós, foi muito complicado, pois não bastou só jogar bola, como em 1952 e em 1984. Vencemos também contra tudo e contra todos.