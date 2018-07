Fluminense-BA vence o Atlético-PE e se isola na liderança do Grupo A8 da Série D Na partida que encerrou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional -, o Fluminense-BA recebeu o Atlético-PE, nesta quarta-feira, e fez o dever de casa ao ganhar por 3 a 1, no estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana (BA).