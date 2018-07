Fluminense bate Americano e ainda briga no Carioca RIO - O Fluminense voltou a sonhar no Campeonato Carioca. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Americano, em Campos, na noite desta quarta-feira, o time do técnico Abel Braga respirou e retornou à briga por uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. O time atuou com um a menos desde os 30 minutos da etapa inicial. Para se manter na disputa pela classificação, o Flu precisa de uma vitória sobre o Bangu, sábado. E de um tropeço do rival Vasco diante do Boavista na rodada final.